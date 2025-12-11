Felipe Berríos tras ser sobreseído cuestiona a Fundación para la Confianza: "Se ha transformado en la desconfianza"

El sacerdote Felipe Berríos se refirió a la decisión del Vaticano de dejar sin efecto las sanciones canónicas impuestas en su contra y el sobreseimiento definitivo resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago.

En conversación con Tele13 Radio, el religioso manifestó sentirse “libre para comenzar a lamer las heridas que dejan tres años en que uno está en el escrutinio público y acusado de delitos que no cometió, que son una aberración para cualquiera y más todavía para un sacerdote”.

“Han sido tres años muy difíciles, de mucha soledad, de cuestionarme muchas cosas. Así que me siento libre de las acusaciones, pero hay que, de alguna manera, recomenzar la vida ahora”, expresó.

En ese sentido, indicó que “todos comentan y dicen sobre el delito que uno no cometió y todo un juicio más bien mediático, aunque uno no se puede defender. Es difícil, pero también un aprendizaje. Uno se acerca más al señor, reflexiona más y la soledad también ayuda”.

En cuanto a las denunciantes, Berríos dijo que “muchas de ellas son personas a lo mejor que tienen sus daños, sus debilidades o han tenido experiencias malas. El problema no son ellas, el problema es la gente que las ha utilizado y que les ha metido cosas en la cabeza”.

El sacerdote señaló que "poner la mejilla no significa no buscar la justicia y la verdad. O sea, que me acusen de algo tienen que demostrarlo en los tribunales de justicia o en los tribunales canónicos. No basta con decir las cosas dañando a los demás, sino que hay que demostrarlo".

Respecto al rol de la Fundación para la Confianza, el religioso comentó “se ha transformado en la desconfianza, porque los juicios los han hecho mediáticamente. O sea, se han saltado los procesos jurídicos de la justicia ordinaria o de la justicia canónica”.

“Ellos establecen una verdad como la verdad única y tú quedas totalmente indefenso, porque la única manera que tenemos nosotros, si se nos considera a todos inocentes hasta que se nos pruebe que somos culpables, es defendernos en los tribunales de justicia ordinarios o en los tribunales canónicos, si han sido acusados ahí”, mencionó.

Y recalcó que “esa oportunidad no te la dan, te hacen un juicio mediático y como la gente le creía a la fundación, dejaban establecida una verdad y que después es irrecuperable tratar de arreglar eso”.

