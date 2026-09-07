Fedetur proyecta que durante la Fiestas Patrias se realizarán alrededor de 1.850.000 viajes dentro de Chile

La Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur) proyecta que durante las próximas Fiestas Patrias se realizarán alrededor de 1.850.000 viajes con pernoctación dentro del país, confirmando que esta celebración continúa siendo uno de los principales períodos de movilidad para el turismo interno.

A diferencia de 2025, cuando el calendario permitió disponer de una celebración más extensa, este año el feriado se concentrará entre el viernes 18 y el domingo 20 de septiembre. Esta configuración favorecería los viajes de tres a cuatro días y la elección de destinos cercanos o intermedios, ubicados principalmente a menos de 400 kilómetros de los lugares de origen.

La presidenta ejecutiva de Fedetur, Mónica Zalaquett, destacó que “la proyección de 1.850.000 viajes demuestra que, pese a contar con un feriado más acotado, las Fiestas Patrias mantienen una gran capacidad para movilizar al turismo interno. Esperamos una fuerte preferencia por destinos cercanos y de mediana distancia, lo que permitirá dinamizar la actividad de alojamientos, restaurantes, operadores turísticos, transportistas, comercios y emprendedores en distintas regiones del país”.

“Esta fecha también tiene una relevancia especial porque genera empleos temporales y representa la antesala de la temporada alta. Por eso, esperamos que este movimiento se traduzca en un impulso para las economías regionales y marque el inicio de una temporada positiva para una industria que puede contribuir de manera muy concreta al crecimiento y a la generación de empleo que Chile necesita”, agregó.

VIAJES MÁS CERCANOS Y SALIDAS AÉREAS ANTICIPADAS

La región Metropolitana se mantendrá como el principal punto de origen, concentrando cerca del 49,5% de los viajes, seguida por las regiones del Biobío, con un 9,7%, y de Valparaíso, con un 6,8%. Entre las comunas emisoras destacan Puente Alto, Maipú y Las Condes.

En cuanto a los destinos, la región de Valparaíso concentraría cerca del 24% de las llegadas, favorecida por su cercanía con la capital y su amplia oferta costera, gastronómica y de alojamiento. Le seguirían O’Higgins, con un 11,5%, y la región Metropolitana, con un 10,8%. Entre las comunas receptoras con mayor movimiento se encuentran Viña del Mar, El Tabo, Algarrobo, Pichilemu y Coquimbo.

La menor extensión del descanso también impulsaría el uso del automóvil particular y los buses para desplazamientos de corta y mediana distancia. En contraste, quienes opten por viajar en avión tenderán a extender el período, anticipando sus salidas hasta casi una semana antes de las celebraciones.

De acuerdo con el informe elaborado por la gerencia de estudios de Fedetur sobre la base de información de Amadeus, las principales salidas aéreas se concentrarían el domingo 13 y el lunes 14 de septiembre, mientras que los retornos se producirían principalmente el domingo 20 y el lunes 21. Para todo septiembre, la capacidad aérea nacional alcanzaría aproximadamente 1,7 millones de asientos, un 0,9% más que en igual mes de 2025.

La oferta aérea aumentaría con mayor fuerza en los días previos y posteriores al feriado. El domingo 20, particularmente, registraría un crecimiento cercano al 30,2% respecto de la misma fecha de 2025. Por zonas, el norte mostraría un incremento de 3,58%, mientras que el sur y la zona austral presentarían disminuciones en su capacidad mensual, aunque destinos de la zona centro-sur y la Patagonia exhibirían aumentos puntuales durante el fin de semana de Fiestas Patrias, asociados a viajes turísticos y escapadas breves.

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