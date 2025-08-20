Fatal balacera en Puente Alto: Un hombre muere tras ser atacado en la vía pública

La Brigada de Homicidios (BH) Sur de la PDI se encuentra investigando la muerte de un hombre, de unos 30 años, quien fue baleado en la vía pública de la comuna de Puente Alto. El incidente, que ocurrió en la intersección de Hermanos Carrera con Los Naranjos, es indagado como un presunto enfrentamiento entre bandas rivales.

Según fuentes de la investigación, la policía recibió la alerta de disparos a las 14:30 horas. Al llegar al lugar, Carabineros de la Subcomisaría de Las Vizcachas encontró a la víctima sin vida junto a dos cartuchos de bala.

Testigos del hecho señalaron a la policía que los disparos provinieron de un vehículo blanco. Un segundo automóvil, también con impactos de bala, fue encontrado en la toma Millatu. Si bien se reportó una mujer herida, su paradero aún es desconocido.

La Fiscalía Metropolitana Sur ha instruido a la Brigada de Homicidios de la PDI para que se encargue de las pericias y la investigación, que busca esclarecer los hechos y dar con los responsables del crimen.

