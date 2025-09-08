Fatal accidente en Las Condes: vehículo impacta a trabajador al interior de una fosa, provocando su muerte

Un trágico accidente laboral cobró la vida de un trabajador de 36 años en la comuna de Las Condes, en la Región Metropolitana. El hecho ocurrió cerca de las 7:40 de la mañana de este lunes en la salida de un condominio ubicado en Camino Piedra Roja, donde la víctima fue impactada por un vehículo particular mientras realizaba labores de mantención en una fosa.

El impacto le provocó al trabajador un trauma craneal severo, causándole la muerte de forma instantánea en el lugar.

Los primeros peritajes realizados por Carabineros en el sitio del suceso revelaron una grave falla de seguridad: la zona de trabajo no contaba con ningún tipo de señalización o advertencia que alertara a los conductores sobre la presencia de la fosa y del trabajador. Esta omisión, que ahora es un punto clave en la investigación, pudo haber sido determinante en el fatal desenlace.

El Ministerio Público ha tomado conocimiento del caso y ha instruido a dos unidades especializadas de Carabineros para que trabajen en el lugar. La SIAT (Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito) se encargará de reconstruir la dinámica del accidente, analizando la trayectoria del vehículo y la posición del trabajador. Por su parte, la SIP (Sección de Investigación Policial) realizará indagaciones más amplias para determinar las responsabilidades penales de quienes debían garantizar la seguridad en el lugar.

La lamentable muerte de este trabajador subraya la importancia de la seguridad laboral y la obligación de las empresas de cumplir con todos los protocolos para proteger a sus empleados. El caso seguirá en investigación para esclarecer completamente los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.

PURANOTICIA