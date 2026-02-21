Fares Jadue pide debate interno en el Partido Comunista por polémica postura sobre Cuba

El alcalde de Recoleta, Fares Jadue, llamó al Partido Comunista de Chile a reflexionar internamente tras las diferencias que surgieron durante la campaña presidencial de Jeannette Jara, especialmente a raíz de las posturas en torno a la situación política de Cuba.

En entrevista con El Mercurio, Jadue fue claro al manifestar su opinión personal y afirmó que “no considero que Cuba sea una dictadura”, remarcando que dentro del partido existen visiones distintas y que estas no necesariamente representan una postura oficial de la colectividad.

Consultado por el impacto que tuvo en el PC que Jara señalara durante la campaña que Cuba no es una democracia, el jefe comunal sostuvo que los actores políticos tienen derecho a expresar sus miradas, agregando que “lo mejor es ir a conocer, ir a mirar qué es lo que está pasando”, como parte de un análisis informado de los procesos internacionales.

Respecto a las declaraciones de Hugo Gutiérrez y Juan Andrés Lagos, quienes plantearon que quienes discrepan sobre Cuba no deberían militar en el partido, Jadue fue enfático en señalar que nadie puede decidir quién pertenece o no al PC por tener una opinión distinta.

Finalmente, el alcalde recalcó que el partido dio total libertad a Jeannette Jara durante la campaña, aunque reconoció que se debe realizar una reflexión política sobre cómo se abordan estas diferencias, subrayando que los principios de autodeterminación de los pueblos y solidaridad internacional deben seguir siendo el eje rector del Partido Comunista.

