Familia sufre violento turbazo en San Bernardo con amenazas de muerte y golpes

Una familia de la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana, sufrió un violento turbazo la madrugada de este jueves por parte de al menos seis delincuentes que escaparon con especies avaluadas en 8 millones de pesos. El caso comenzó a ser investigado por la PDI.

El asalto ocurrió alrededor de las 2 horas de este jurves en un condominio del sector de Nos, hasta donde llegó una banda de sujetos armados que sorprendió a la familia y maniató a todos sus integrantes: Los padres y sus tres hijas, dos de ellas menores de edad.

La comisaria de la PDI Carolina Zapata indicó que "serían al menos seis sujetos, intimidan a las víctimas, a tres hijas las amarran en el segundo piso, a los padres en el primer piso, proceden a registrar el domicilio y a sustraer diferentes especies como celulares, notebooks, vestuario joyas y zapatillas".

Añadió que "los sujetos ingresan por la parte posterior del inmueble a través del escalamiento y producen fuerza en uno de los ventanales de ingreso del comedor del domicilio, portaban armas de fuego, los amenazan e incluso le muestran la munición a la víctima y la amenazan de matarla".

Por su parte, Camila, la hija mayor, relató que todos estaban durmiendo. “Primero se fueron a la pieza de mis papás. Los hicieron callar y los amarraron”.

Luego, uno de los asaltantes entró a su habitación. “Lo primero que hago es tirarme hacia él. Cuando veo que había más personas atrás, finalmente no hago nada porque iba a salir perdiendo, soy mujer… Me tiran para la pieza de mi hermana menor y estaban mis dos hermanas amarradas”.

“A mi papá le sacaron pistola, a mí me pegaron un combo. Pensamos que esto fue un dato, quizás personas que ya conocían mi casa”, añadió.

