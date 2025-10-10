Familia Piñera Morel valora informe de la DGAC sobre muerte del expresidente: "Cierra un capítulo en este doloroso duelo"

La familia Piñera Morel se refirió al informe de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), sobre el accidente aéreo ocurrido el 6 de febrero de 2024 en Lago Ranco, que provocó la muerte del expresidente Sebastián Piñera.

A través de una declaración pública, los familiares del exmandatario señalaron que “hoy hemos conocido el informe final de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que establece las causas del accidente de nuestro esposo, padre y abuelo, Sebastián Piñera Echenique”.

“Valoramos el informe que cierra un capítulo en este doloroso duelo y, a la vez, confirma que el accidente fue causado por un fenómeno fortuito y que todos los aspectos técnicos estaban en regla”, indicaron.

Finalmente, agradecieron las “muestras de cariño y respeto que hemos recibido desde que ocurrió el accidente”.

De acuerdo al informe de la DGAC, el accidente se debió a una “pérdida inadvertida de referencias visuales”.

“Al no contar con referencias visuales del entorno, perdió su capacidad para percibir correctamente la posición angular y lineal de su aeronave. En forma consecutiva, se encontró expuesto a una condición de pérdida de conciencia situacional, que está vinculada con la autopercepción de su entorno”, explica.

