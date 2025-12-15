Detienen a 16 personas y desarticulan diversos puntos de comercialización de drogas en Peñaflor

Detectives del Equipo Territorial Cero de la Policía de Investigaciones (PDI) Peñaflor, en coordinación con el Ministerio Público, lograron desarticular diversos puntos de comercialización de drogas al interior de la comuna.

La diligencia se originó a partir de una denuncia ingresada a la Fiscalía Local de Talagante, lo que permitió desarrollar un proceso investigativo que incluyó vigilancias terrestres y aéreas, fijaciones fotográficas y controles de identidad, estableciendo que distintos inmuebles eran utilizados para la venta y acopio de sustancias ilícitas.

Con estos antecedentes, y previa autorización del Juzgado de Garantía de Talagante, se materializaron 14 órdenes de entrada y registro, concentradas principalmente en el sector de la población Las Vertientes y un pasaje del mismo sector de la comuna.

El operativo permitió la detención de 16 personas, además de la incautación de más de un kilo de distintas drogas, entre ellas cannabis sativa, clorhidrato de cocaína, cocaína base, MDMA y ketamina, con un avalúo total superior a los 4 millones 700 mil pesos.

Asimismo, se incautaron armas de fuego aptas para el disparo, munición, dinero en efectivo que supera los 2 millones de pesos, elementos de dosificación, balanzas digitales, teléfonos celulares y artículos asociados a labores de vigilancia.

