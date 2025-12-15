Incendio forestal en San Pedro de Melipilla ha afecado a dos viviendas y consumido 150 hectáreas

De acuerdo con la información técnica proporcionada por Conaf, el incendio forestal en la comuna de San Pedro de Melipilla, región Metropolitana, ha consumido una superficie aproximada de 150 hectáreas.

Dos viviendas se han visto afectadas, mientras otras se encuentran en resguardado con línea cortafuegos en todo su perímetro, indicó la Delegación Presidencial Provincial de Melipilla.

El siniestro denominado "Quilamuta" se mantiene en combate por el Cuerpo de Bomberos de San Pedro, Melipilla, Alhue, Santo Domingo, Metropolitano Sur, San Antonio, Las Cabras, Litueche, El Monte, Ñuñoa, Peñaflor-Padre Hurtado, Puente Alto, María Pinto, Talgante y Tiltil.

Además de 6 brigadas terrestres, 6 técnicos, 9 aeronaves, 1 motoniveladora, 1 máquina pesada, 1 camión aljibe de Conaf y 1 camión aljibe Municipalidad de San Pedro y 1 de la Municipalidad de Alhue.

Producto de la emergencia se activó mensajería SAE para evacuar los sectores de Lo Encañado, Cabimbao y Quilamuta y Quincanque.

En consideración a este antecedente y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Metropolitana de Santiago, la Dirección Regional de Senapred mantiene la Alerta Roja para la comuna de San Pedro por incendio forestal, que se encuentra vigente desde este lunes.

(Imagen: @DPPMelipilla)

PURANOTICIA