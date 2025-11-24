Familia Piñera Morel se reunió con Kast y le entregó su apoyo para la segunda vuelta: "El adversario es una candidata del PC"

La familia del expresidente Sebastián Piñera se reunió con el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, para entregarle su apoyo.

Tras el encuentro, el abanderado señaló que se trata de algo “histórico, muy importante, por todo lo que han trabajo como familia por Chile (…) hay una experiencia acumulada como primera dama, también como hijos que acompañaron a su padre y es una vivencia más allá de lo político".

“Poder conocer también la experiencia como primera dama, acompañando a un presidente que hoy día las personas extrañan mucho y que va creciendo en su figura”, añadió.

El abanderado recordó que “podemos haber tenido diferencias sí, pero claramente la historia va ocupando su espacio y va destacando quienes se jugaron por la patria, y no solamente lo hizo el presidente sino que también su familia”.

Por su parte, Magdalena Piñera sostuvo que “nosotros estamos súper claros y convencidos de que el adversario político es una candidata del Partido Comunista. Sabemos que el comunismo no ha traído ni progreso ni democracia a ninguno de los países en los cuales ha estado”.

“Así que hoy día estamos por convicción, apoyando a José Antonio Kast, y esperamos que gane, y esperamos que le vaya muy bien en el gobierno, porque si le va bien en el gobierno, le va a ir bien a todos los chilenos, porque va a haber crecimiento, porque va a haber empleo, porque va a mejorar la calidad de la educación, sobre todo escolar inicial, porque va a haber más seguridad, que es una de las grandes banderas que él ha tomado en la lucha contra el narcotráfico”, añadió.

En tanto, Cecilia Morel fue consultada sobre las críticas del expresidente Piñera a Kast. “Han pasado siete años, ha cambiado el mundo y Chile, indudablemente hay diferencias (…) Indudablemente la columna vertebral es lo importante y aquí se está jugando algo fundamental para nuestro país, que es el modelo que nosotros queremos para el futuro. Queremos un Chile libre, seguro, con oportunidades reales”, indicó.

