Familia Piñera Morel respalda la candidatura de José Antonio Kast en segunda vuelta

Tras la caída de Evelyn Matthei en la primera vuelta presidencial del domingo, la familia Piñera Morel decidió respaldar a José Antonio Kast.

Según relata La Tercera, el domingo de la primera vuelta, cuando los resultados se hicieron irreversibles, Cecilia Morel -viuda del expresidente Sebastián Piñera- llamó por teléfono a Matthei para expresarle su solidaridad.

La comunicación, de acuerdo al diario, fue clave para que Matthei acudiera al comando de Kast y entregara su respaldo, pese a la resistencia que había mostrado durante la campaña para explicitarlo.

Esa misma noche, los hijos del exmandatario se pronunciaron en redes sociales. Magdalena Piñera escribió en X: “Felicito a @joseantoniokast… la unidad del sector será esencial para responder demanda de cambio que Chile ha expresado hoy. Gracias x tanto @evelynmatthei”.

Cristóbal, a su vez, sostuvo: “Apoyamos con fuerza y convicción a Evelyn Matthei, pero ahora toca mirar hacia adelante y respaldar sin ambigüedad a José Antonio Kast… Ahora más que nunca se requiere unidad”.

En todo caso, Cecilia Morel ya había avanzado esta posibilidad meses antes. En entrevista con el diario, el 27 de julio, planteó: “Honestamente, creo que ganemos o perdamos la elección presidencial, no podemos perder el Congreso… aquí hay un compromiso: quien sea el que pase a la segunda vuelta, el otro lo va a apoyar”.

Consultada entonces si votaría por Kast, respondió: “En lo que estamos hoy día, con una candidatura del Partido Comunista, yo votaría por él. No tengo dudas”.

El apoyo al republicano, sin embargo, no resulta fácil para el piñerismo. En marzo de 2020, Kast se declaró opositor al expresidente en plena crisis social y sanitaria, lo que generó tensiones. “Fuimos engañados por su desastrosa gestión”, señalaron entonces desde su sector. Incluso en 2018, Morel había advertido: “J.A. Kast está representando una sensibilidad que no quisiera que siguiera agrandándose”.

El piñerismo se involucró activamente en la campaña de Matthei, con aportes económicos y presencia en actividades. El sábado previo a la elección, Morel insistió: “Yo espero que mañana todos los candidatos estén en el comando de Evelyn celebrando el triunfo y la unidad de la derecha”.

Hoy, el escenario es distinto. Aunque no se sabe qué rol jugará Morel en la segunda vuelta, ella misma afirmó: “No sé si en la campaña, pero sí apoyar”.

Para Kast, el respaldo de Chile Vamos y del piñerismo es clave. “En ningún caso se podría gobernar sin ellos. Evidentemente los necesitamos para todos los pasos que demos en el Congreso”, reconoció Arturo Squella, presidente de los republicanos.

