Familia fue víctima de violento turbazo durante la madrugada en su casa en Peñalolén

Sujetos armados ingresaron violentamente a la vivienda de una familia en Peñalolén, donde golpearon al dueño de casa, encerraron a su esposa e hijos en una pieza y saquearon por completo el lugar.

El turbazo ocurrió a las 4:40 horas de este viernes en un inmueble de calle Matías Cousiño, hasta donde llegaron sujetos armados con cuchillos, que forzaron la reja perimetral y las puertas, y sorprendieron al grupo familiar mientras dormía.

Los delincuentes golpearon al dueño de casa y luego encerraron al grupo familiar en una habitación del segundo piso. Posteriormente cargaron especies de valor en la camioneta de las víctimas y se dieron a la fuga en dirección desconocida.

Los antisociales dejaron abandonado el vehículo en el que llegaron al domicilio familiar, el que mantiene un encargo vigente por el delito de robo.

La Fiscalía Metropolitana Oriente fue informada de este hecho que se suma a una serie de turbazos que se han registrado en los últimos días en la región Metropolitana.

PURANOTICIA