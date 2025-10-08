Familia de Peñalolén fue víctima de violento turbazo mientras dormía: delincuentes golpearon a un niño para amedrentarlos

Dos violentos turbazos se registraron durante la madrugada en las comunas de Peñalolén y Pudahuel, donde los delincuentes sorprendieron a las víctimas mientras dormían, golpearon a un niño de 13 años y escaparon con diversas especies de valor.

El primer asalto ocurrió alrededor de las 3:00 horas en una vivienda de calle Cot, en Peñalolén, donde una mujer y sus dos hijos de 6 y 13 años fueron sorprendidos por al menor tres delincuentes armados que los amenazaron para robarles. Fue en este violento atraco donde incluso uno de ellos fue golpeado por los antisociales.

Para ingresar al inmueble, los asaltantes forzaron la puerta principal y para amedrentar a la familia para que entregara sus pertenencias, golpearon al niño de 13 años en el rostro. Con la situación dominada, se dedicaron a saquear el lugar.

La banda escapó con joyas, dinero en efectivo y el vehículo de la familia, marca BMW y de color gris. Se investiga si se trata del mismo grupo que ha estado efectuando turbazos en la comuna de Peñalolén durante las últimas semanas.

ASALTO EN PUDAHUEL

El segundo atraco ocurrió en una vivienda del sector Ciudad de los Valles, en Pudahuel, donde cinco sujetos armados y con rostro cubierto sorprendieron una familia y sus hijos menores mientras dormían. Durante el hecho, una de las víctimas gritó por ayuda y los delincuentes escaparon en un vehículo.

Los antisociales alcanzaron a robar algunas especies y en su fuga efectuaron disparos al aire para amedrentar a eventuales perseguidores.

