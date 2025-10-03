Familia de La Cisterna fue víctima de violento turbazo: delincuentes golpearon al dueño de casa y robaron especies por $50 millones

Un violento turbazo sufrió un familia de la comuna de La Cisterna, por parte de cinco delincuentes que golpearon al dueño de casa y escaparon del lugar en el vehículo de las víctimas y especies de valor, todo avaluado en 50 millones de pesos.

El asalto ocurrió alrededor de las 2:00 horas de la madrugada de este viernes en una vivienda ubicada en la intersección de las avenidas Goycolea con Argentina, hogar de un matrimonio y sus hija de 11 y 1 años y 3 meses de vida.

Los delincuentes ingresaron al lugar, golpearon al dueño de casa y en menos de 15 minutos saquearon el lugar para darse a la fuga. Entre las especies robadas se cuentan cinco escopetas deportivas y un arma de fuego para defensa personal.

Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Sur, el asalto será indagado por la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI, cuyo subcomisario Benjamín Molina informó que "en circunstancias que el grupo familiar se encontraba descansando al interior del inmueble, irrumpen de manera violenta cinco sujetos, forzando las puertas de acceso principal para proceder a intimidar a las víctimas, darles golpes y atarlas de manos y pies".

Añadió que los delincuentes separaron a la familia, "dejando en una habitación aislada a la madre y a dos menores de edad, para posteriormente trasladar hacia el living comedor al propietario del inmueble, a quien lo obligan a abrir una caja fuerte donde mantenía armas de fuego, todas debidamente inscritas. También proceden a sustraer una camioneta para finalmente huir del lugar".

