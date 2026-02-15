Familia de Jaime Guzmán valora revocación del estatus de refugiado de Galvarino Apablaza

La familia del senador Jaime Guzmán valoró la decisión de la justicia argentina que revocó el estatus de refugiado del exfrentista Galvarino Apablaza, requerido en Chile como autor intelectual del homicidio del exparlamentario y del secuestro de Cristián Edwards, delitos cometidos en 1991.

A través de declaraciones al diario El Mercurio, Francisco Moreno —sobrino del fallecido legislador y vocero de la familia— señaló que “anhelamos que este largo período de impunidad y protección internacional llegue a su fin”, aunque aclaró que hasta ahora no han recibido notificación oficial del fallo.

Moreno explicó que, de confirmarse formalmente la resolución de la Cámara de Apelaciones en Argentina, se abriría una oportunidad concreta para avanzar en la extradición de Apablaza, la cual fue concedida hace más de una década por la Corte Suprema Federal de ese país.

“Sería una decisión de enorme importancia”, recalcó el vocero, ya que el retiro definitivo de la condición de refugiado eliminaría el principal obstáculo jurídico que ha impedido hasta ahora que el exfrentista enfrente a la justicia chilena.

El senador Jaime Guzmán, fundador de la Unión Demócrata Independiente, fue asesinado por un comando extremista a la salida del Campus Oriente de la Universidad Católica, en un crimen que marcó profundamente la historia política reciente del país.

En la misma línea, el abogado de la familia, Pablo Toloza, sostuvo que “sería una buena noticia” que se rechazara el recurso presentado por Apablaza contra la resolución que le quitó el estatus de refugiado, subrayando que la causa ha permanecido estancada por años, prolongando el dolor de las víctimas y la sensación de impunidad.

PURANOTICIA