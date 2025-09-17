Familia asegura que muerte de hombre en mall de La Florida habría sido por estrangulamiento: "Lo asesinaron los guardias"

La causa de muerte del hombre retenido por los guardias del mall Plaza Vespucio de La Florida el lunes pasado habría sido un estrangulamiento, según dio a conocer la familia, tras recibir el informe del Servicio Médico Legal (SML).

Sebastián, hermano de la víctima, afirmó a 24 Horas que "el SML nos envió un mail donde decía la causa de muerte, que es por estrangulación, lo que indica que claramente lo asesinaron los guardias por la presión que ejercieron en él".

"Nosotros como familia ya nos estamos asesorando, vamos a dejar que todo siga con la fiscalía hasta que se llegue a las últimas consecuencias", enfatizó.

Hasta el momento, según informó la Fiscalía Metropolitana Oriente, los guardias del mall no están imputados por la muerte de esta persona.

Según el fiscal Fernando Zeballos, la víctima se encontraba junto a su madre en una sucursal de Banco Estado. En ese momento, “sufre una pequeña descompensación producto de una enfermedad de esquizofrenia; específicamente, ante un ruido repentino que se provoca al interior de la sucursal bancaria”, explicó el persecutor.

A raíz de esta crisis, el sujeto agredió a un adulto mayor y luego a otras personas, lo que motivó la intervención de los guardias del centro comercial. “La madre de la víctima solicita ayuda para que se calmara; su hijo era una persona de una contextura grande, digamos una persona bastante alta”, señaló Zeballos.

El hombre fue esposado mientras se esperaba la llegada de asistencia externa.

"Hasta el momento, los guardias no están imputados. Hay algunos guardias que fueron agredidos, que están constatando lesiones y están prestando declaración en la unidad policial”, agregó Zeballos.

Además, señaló que “no se observa alguna agresión directa por parte de alguna persona que permita imputarle una acción de este tipo”.

PURANOTICIA