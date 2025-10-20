Familia Allende valora cierre de investigación por fallida compraventa y recalca que "no cometimos ningún delito"

La familia del expresidente Salvador Allende valoró el cierre de la investigación por la fallida compraventa de la casa ubicada en calle Guardia Vieja, adquirida por el Gobierno para convertirla en museo.

A través de una declaración pública, se refirieron a la decisión de la Fiscalía regional de Coquimbo de no continuar con la causa, que apuntaba a un eventual tráfico de influencias y fraude al fisco.

“Hemos tomado conocimiento del cierre de la investigación por parte de la Fiscalía sobre el proyecto de la casa museo Allende y que se desestimaron todas las imputaciones”.

Y añade: “El proceso ha sido doloroso, pero como familia estamos conformes porque la investigación reafirma lo que siempre hemos dicho: que no cometimos ningún delito, que jamás hemos recibido ningún pago y que apoyábamos el proyecto del gobierno de la casa museo Salvador Allende”.

El Ministerio Público resolvió que “por ahora, no existen antecedentes suficientes para formular imputaciones contra personas determinadas”, aunque dejó abierta la posibilidad de reabrir el caso si surgen nuevos elementos.

El proceso tuvo consecuencias políticas relevantes. En abril, la exsenadora Isabel Allende fue destituida por el Tribunal Constitucional, mientras que su sobrina, la exministra de Defensa Maya Fernández, renunció en marzo en medio de presiones por una acusación constitucional en curso.

