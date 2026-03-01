Falta de recursos del Mineduc pone en riesgo servicios básicos en establecimientos educacionales

A solo cinco días del inicio oficial del año escolar 2026, fijado para el 4 de marzo, sostenedores de establecimientos educacionales a lo largo del país advierten un grave perjuicio económico producto de pagos atrasados y transferencias incompletas por parte del Ministerio de Educación (Mineduc).

Según denuncian, en un período clave para ultimar preparativos antes del regreso de miles de estudiantes, el Mineduc habría transferido menos recursos de los comprometidos, afectando distintos ítems fundamentales para el funcionamiento de los colegios.

La situación se agrava con la rebaja del 26% en la subvención de mantenimiento, monto que hasta la fecha no ha sido regularizado. Este recorte impacta directamente en la conservación de infraestructura, servicios básicos y condiciones sanitarias necesarias para recibir a los alumnos.

A ello se suman reclamos por la falta de transferencias del incremento aprobado en 2025, destinado a compensar el alza de cotizaciones derivada de la reforma previsional. Este ajuste, creado para cubrir mayores costos en remuneraciones, comenzó a pagarse de forma retroactiva a fines del año pasado, pero habría sido suspendido en enero, generando nuevas deudas.

Los sostenedores también denuncian que no se ha aplicado el reajuste anual de las subvenciones vinculado al acuerdo del sector público, lo que incrementa la presión financiera sobre los establecimientos en un contexto de inflación y aumento de costos operacionales.

A esta situación se añaden dos transferencias destinadas a remuneraciones directas del personal —el bono especial y el bono de vacaciones— que debían pagarse en febrero y que, según los sostenedores, aún no han sido depositados, afectando a docentes y asistentes de la educación.

El sector advierte que, de no regularizarse los pagos en el corto plazo, el inicio del año escolar podría desarrollarse en un clima de incertidumbre, con establecimientos obligados a operar con recursos limitados, comprometiendo servicios esenciales y la estabilidad laboral de sus trabajadores.

