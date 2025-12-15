Falsos inspectores municipales asaltaron exclusiva joyería en Lo Barnechea

Una exclusiva joyería de la comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana, fue asaltada la noche del domingo por sujetos que se disfrazaron de inspectores municipales. Por el momento se desconoce el monto de lo robado, pero se estima que es millonario.

El asalto afectó a las oficinas de Nini Tocornal Joyas, ubicadas en el décimo piso de un edificio de avenida San Josemaría Escrivá de Balaguer con La Dehesa, hasta donde llegaron tres sujetos caracterizados como funcionarios municipales.

Los delincuentes amenazaron con armas de fuego a dos conserjes y luego un cuarto sujeto se puso la chaqueta de una de las víctimas y se ubicó en el ingreso. Los dos trabajadores del edificio fueron maniatados y encerrados en una oficina.

Con la situación dominada, los delincuentes ingresaron a la joyería y concretaron el robo de joyas de muy alto valor. Al parecer otros diez sujetos llegaron a la oficina para ayudar a desvalijar el lugar. Después de 50 minutos se dieron a la fuga. La investigación quedó a cargo de la PDI.

