"Falsas imputaciones": Diputado Araya descarta vínculos con conservador imputado por caso "Muñeca Bielorrusa"

Ciper Chile publicó un reportaje que en el que se señala que el diputado republicano Cristián Araya habría recibido $1,7 millones por parte del conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, quien es investigado por lavado de dinero en el caso denominado "Muñeca Bielorrusa".

Según publica el medio digital, en una llamada interceptada por el OS7 de Carabineros, Yáber dijo lo siguiente: “Le traje el millón siete a Cristian Araya”.

Además, las interceptaciones habrían permitido saber que Yáber convocó a Araya a su casa, aparentemente por motivos de campaña, pese a que en privado reconoció que su verdadera intención era conseguir respaldo para frenar una acusación constitucional contra el exjuez de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa.

Pocas horas después de publicada la noticia, el parlamentario la desmintió a través de sus redes sociales.

“Respecto de la nota publicada por el medio Ciper, quiero afirmar que las imputaciones que hace el artículo son falsas. Asimismo, consignar que no existe ninguna investigación en mi contra ni he sido notificado de ninguna medida o acción judicial a este respecto”, escribió en X.

“Respecto de la votación de la acusación constitucional en contra del exministro Ulloa, como consta públicamente, voté a favor de la destitución, atendida la gravedad de los fundamentos y antecedentes presentados, contrario a lo que intenta instalar el medio de comunicación”, agregó.

“En caso de ser requerido por la justicia, voy a colaborar proactiva y transparentemente, con toda la información que sea necesaria, para desacreditar estas falsas imputaciones”, finalizó el diputado.

PURANOTICIA