Fallece trabajador tras accidente en obras de la futura estación Brasil de Línea 7 del Metro

Metro de Santiago confirmó el fallecimiento de un trabajador de la empresa CSM SOLMET, quien se accidentó en las obras de la futura Línea 7, en la comuna de Renca.

El fatal hecho se habría producido durante las labores de desmontaje de maquinaria en la construcción de la futura estación Brasil.

La compañía informó que, “desde que tomó conocimiento de lo ocurrido, Metro se encuentra presente en el lugar y colaborando con la empresa y las autoridades competentes para esclarecer las circunstancias del accidente y verificar el cumplimiento de los protocolos y la normativa vigente”.

Asimismo, señaló que la empresa a la que pertenecía la maquinaria “prestó servicios a Metro hasta enero de este año”.

Por último, Metro expresó sus condolencias a la familia y seres queridos del trabajador fallecido, reiterando su “total disposición a colaborar con las autoridades en todo lo que sea necesario”.

Cabe señalar que la investigación del hecho quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones.

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