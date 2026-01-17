Fallece Rose Marie Fonck, madre de Cecilia y Diana Bolocco

La animadora de televisión Diana Bolocco confirmó durante la mañana de este sábado el fallecimiento de su madre, Rose Marie Fonck Assler, quien murió a los 90 años, según informó a través de un emotivo y escueto mensaje publicado en sus redes sociales.

El deceso se produjo la noche de este viernes , luego de que Rose Marie Fonck permaneciera internada durante un periodo en una clínica, debido a problemas de salud. Durante ese tiempo, la familia optó por mantener total reserva, sin entregar declaraciones oficiales.

En medio de la hospitalización, trascendieron algunas señales públicas de la situación familiar, como la salida anticipada de Diana Bolocco de la conducción del programa “Fiebre de Baile”, espacio del cual fue reemplazada temporalmente por Emilia Daiber. Asimismo, Cecilia Bolocco fue vista acompañada de su esposo en una clínica, lo que generó especulaciones que no fueron confirmadas en ese momento.

La noticia fue finalmente comunicada por Diana Bolocco mediante una fotografía en su cuenta de Instagram, acompañada del mensaje: “Vuela alto, mamita adorada”, palabras que rápidamente conmovieron a sus seguidores y marcaron la confirmación pública del fallecimiento.

Tras la publicación, la animadora recibió numerosas muestras de cariño y condolencias provenientes del mundo del espectáculo y la televisión. Entre quienes expresaron su pesar se encuentran Leonor Varela, Priscilla Vargas, Luis Jara y Sergi Arola, reflejando el amplio reconocimiento y afecto hacia la familia Bolocco en este momento de duelo.

PURANOTICIA