Fallece Joaquín Lavín Pradenas, padre de exalcalde de Las Condes

En horas de la madrugada de este domingo, se confirmó el fallecimiento del exalcalde de la comuna de Portezuelo, Joaquín Lavín Pradenas, padre del exjefe comunal de Las Condes, Joaquín Lavín Infante, y abuelo del exdiputado Joaquín Lavín León.

Desde la Municipalidad de Portezuelo comunicaron el fallecimiento de la exautoridad a los 99 años. Lavín Pradenas fue alcalde de la comuna entre 1973 y 1975, luego volvió a desempeñar esta labor entre 1986 y 1991, y fue concejal entre 1996 y 2000.

“La Ilustre Municipalidad de Portezuelo, su alcalde Juan Carlos Ramírez Sepúlveda y el Honorable Concejo Municipal, se adhieren al dolor por el sensible fallecimiento de Joaquín Lavín Pradenas”, indicaron en redes sociales.

Por decreto alcaldicio, el municipio declaró cuatro días de duelo comunal, hasta el 19 de mayo, y expresaron sus "más sinceras condolencias a nombre de la comunidad portezolana a toda su familia, en estos difíciles momentos".

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