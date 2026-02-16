Fallece funcionaria de Gendarmería en la ex Posta Central en Santiago mientras cumplía labores de custodia

Una funcionaria de Gendarmería falleció durante la madrugada de este lunes al interior de la ex Posta Central en Santiago, cuando se encontraba custodiando a una reclusa.

La uniformada se encontraba realizando labores de custodia y horas más tarde, fue encontrada en uno de los baños del centro médico, con una herida a bala.

De acuerdo a los primeros antecedentes del caso, la gendarme se habría quitado la vida, lo que deberá ser confirmado tras la investigación.

El pasado 10 de febrero ocurrió una situación similar, cuando un uniformado murió en dependencias que colindan con la cárcel de Iquique. El funcionario también se habría suicidado.

Estos hechos se suman a la crisis que vive la institución carcelaria luego que se conociera una serie de errores que llevaron a la libertad errónea de reos en la región Metropolitana y la de Valparaíso.

Desde el Gobierno han anunciado una profunda reestructuración en Gendarmería, que incluye la integración del organismo al Ministerio de Seguridad Pública y la separación de las funciones de resguardo de las cárceles con las de reinserción social.

