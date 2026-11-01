Fallece carabinero accidentado durante servicio en Estación Central

Tras permanecer varios días internado a consecuencia de las graves lesiones sufridas en un accidente de tránsito, este domingo se confirmó el fallecimiento del cabo primero de Carabineros Cristopher Matías Balboa Morales, quien resultó accidentado mientras desarrollaba funciones policiales en la comuna de Estación Central, Región Metropolitana.

El funcionario se encontraba hospitalizado desde el miércoles 28 de octubre, fecha en que ocurrió el accidente. Pese a la atención médica recibida en el hospital institucional, finalmente se informó su deceso durante este domingo.

A través de un comunicado, Carabineros confirmó la noticia y expresó su pesar por la muerte del uniformado, quien contaba con una trayectoria de 10 años de servicio.

Balboa Morales se desempeñaba como motorista de la 30ª Comisaría Radiopatrullas e Intervención Policial, unidad en la que cumplía labores vinculadas al despliegue operativo de la institución.

Hasta ahora, no se han entregado mayores antecedentes sobre las circunstancias en que ocurrió el accidente de tránsito ni sobre la eventual participación de otros vehículos.

CARABINEROS DESTACA SU TRAYECTORIA INSTITUCIONAL

Desde la institución policial recordaron la trayectoria del cabo primero, destacando su compromiso con las funciones que desarrolló durante una década.

De acuerdo con los antecedentes institucionales, el funcionario había recibido diversas felicitaciones a lo largo de su carrera, reconocimientos asociados a su desempeño y vocación de servicio.

“La Institución lamenta profundamente su fallecimiento y reconoce su entrega, vocación de servicio y permanente compromiso con la seguridad de la comunidad”, señaló Carabineros.

El uniformado era casado y padre de dos hijas, antecedentes que también fueron compartidos por la institución al comunicar su fallecimiento.

Junto con destacar su trayectoria profesional, Carabineros hizo llegar sus condolencias a la familia, amistades y compañeros de labores de Balboa Morales, quienes enfrentan la pérdida del funcionario.

El fallecimiento se produjo cuatro días después del accidente ocurrido en Estación Central, mientras el cabo primero se encontraba cumpliendo funciones policiales.

PURANOTICIA