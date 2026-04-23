Fallece adolescente de 15 años baleado por Carabineros tras asalto frustrado a camión en Maipú

Luego de permanecer durante varias horas en condición de riesgo vital, perdió la vida en las dependencias de la exPosta Central un adolescente de 15 años. El adolescente había resultado herido por efectivos de Carabineros durante un violento atraco frustrado que afectó a un camión repartidor de abarrotes en la comuna de Maipú.

Respecto a los demás participantes del ilícito, desde la Fiscalía Metropolitana Occidente detallaron que un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana de 17 años se mantiene internado con riesgo vital y diagnóstico grave.

Por su parte, se informó que existe un tercer individuo en calidad de detenido que no registra ningún tipo de lesiones.

Para esclarecer la dinámica de los hechos, el Ministerio Público determinó que las diligencias investigativas queden en manos del personal del OS9 de la policía uniformada.

El incidente se registró cuando el reloj marcaba aproximadamente las 12:45 horas. En ese momento, justo en la intersección de las avenidas Frei Montalva con 4 Poniente, un trabajador que se encontraba realizando labores de descarga de un camión de abarrotes fue abordado por tres sujetos.

Sobre la intervención policial, el teniente coronel Christian Bichett entregó su versión de los acontecimientos, señalando que: “carabineros que se encontraban en el sector vistiendo de civil se identifican como tal, frustran este robo, son intimidados con un arma de fuego y, a raíz de esto, ellos hacen uso del arma de fuego, resultando dos delincuentes lesionados y el otro se da a la fuga”.

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