Carabineros balean a delincuentes tras robo frustrado a camión de reparto en Maipú: sujetos se encuentran en riesgo vital

Una balacera entre Carabineros y delincuentes se produjo la tarde de este jueves en la comuna de Maipú, tras el robo a un camión repartidor.

Específicamente en el sector de Cuatro Poniente se desencadenó la emergencia. En ese lugar, al menos tres individuos intentaron asaltar un camión de transporte de abarrotes. Sin embargo, la maniobra delictual fue advertida por funcionarios que transitaban de civil, los cuales procedieron a intervenir para repeler el ilícito.

Al entregar los antecedentes del caso, el teniente coronel de Carabineros, Christian Bichett, explicó la dinámica de los hechos protagonizada por los uniformados que "se encontraban en el sector vistiendo de civil se identifican como tal, frustran este robo, son intimidados con un arma de fuego y, a raíz de esto, ellos hacen uso del arma de fuego, resultando dos de estos delincuentes lesionados y el otro se da a la fuga".

Junto con lo anterior, el oficial destacó los resultados de las primeras diligencias en el sitio del suceso, mencionando que "tenemos un armamento recuperado, tenemos un vehículo recuperado que tiene encargo por robo".

Finalmente, respecto a la condición médica de los asaltantes que recibieron los impactos balísticos, el teniente Bichett detalló que "se encuentran con riesgo vital y se están haciendo todas las gestiones para poder prestarle los primeros auxilios".

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