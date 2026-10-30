Fallece a los 94 años Isabel Morel, viuda del excanciller Orlando Letelier y madre del exsenador Juan Pablo Letelier

A los 94 años murió Isabel Margarita Morel Gumucio, viuda del excanciller Orlando Letelier y madre del ex senador Juan Pablo Letelier, quien confirmó su fallecimiento "con profundo dolor".

"Ha partido una mujer valiente, resiliente, bondadosa. Luchadora incansable por los derechos humanos y con profundas convicciones democráticas. Una amante de la vida, del arte y del trabajo colectivo", señaló el exparlamentario en su cuenta de Instagram.

También informó que sus restos serán velados en el Parque del Recuerdo y que su funeral se llevará a cabo este domingo 1 de noviembre, a las 14:00 horas.

Además de Juan Pablo, con el excanciller tuvo otros tres hijos: Cristián Alfredo, José Ignacio y Francisco Javier.

Tras el asesinato de Letelier, el 21 de septiembre de 1976 en Washington, Isabel Morel encabezó la lucha de la familia para demandar justicia por el crimen cometido por la DINA.

El Partido Socialista también lamentó su muerte y destacó el papel que desempeñó en la búsqueda de justicia y la defensa de la memoria de Letelier.

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