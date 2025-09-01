Fallece a los 85 años Alejandro Goic, expresidente de la Conferencia Episcopal y obispo emérito de Rancagua

El obispo emérito de Rancagua, Alejandro Goic, falleció este lunes a los 85 años en la clínica Isamedica de la capital regional de O'Higgins.

El Monseñor permanecía internado en el recinto de salud de la capital regional, tras ingresar de urgencia el pasado viernes 29 de agosto.

La información sobre el deceso fue entregada por el Obispado de Rancagua a través de un comunicado: "Rogamos a toda la comunidad eclesial y a quienes lo conocieron unirse en oración por su descanso eterno y por el consuelo de sus familiares y cercanos".

El sacerdote tuvo una destacada trayectoria dentro de la Iglesia chilena. Fue obispo de Osorno entre 1994 y 2003, y posteriormente lideró la diócesis de Rancagua entre 2004 y 2018. Durante ese período, también presidió la Conferencia Episcopal de Chile entre 2004 y 2010.

Oriundo de Punta Arenas y tío de la exsenadora Carolina Goic, el religioso mostró desde sus inicios una profunda sensibilidad hacia los sectores más vulnerables. En su ciudad natal, sirvió como párroco y capellán de la penitenciaría, y como vicario general participó en gestiones para evitar el conflicto del Beagle en 1978.

Ya como obispo auxiliar de Concepción, fue apodado “el obispo rojo” por la dictadura, debido a su cercanía con las demandas de los mineros de Lota. Más adelante, en Rancagua, se involucró en las negociaciones de trabajadores subcontratados de Codelco, donde propuso reemplazar el sueldo mínimo por un “sueldo ético”.

PURANOTICIA