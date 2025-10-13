Fallece a los 45 años Carolina del Real, reconocida activista chilena por la prevención del VIH

Durante la noche del domingo 12 se confirmó la muerte a los 45 años de Carolina del Real, destacada activista chilena reconocida por su labor en la prevención del VIH.

"Con profunda tristeza informamos el fallecimiento de Carolina del Real Robinson (1980-2025). Quienes tuvimos la suerte de conocerla sabemos cuánto amor, fuerza y alegría compartió siempre, y la huella perpetua que dejó en cada espacio donde compartió su tiempo y energía", se lee en un video publicado en su cuenta de Instagram.

"Agradecemos de corazón, en nombre de su familia y cercanos, todo el cariño y apoyo que recibió. Su recuerdo quedará vivo en todos quienes la quisimos y admiramos", agrega. "¡Vuela alto querida Caro!", concluye el mensaje.

Los restos de Carolina del Real están siendo velados en la Iglesia Santo Toribio (La capitanía 473, Las Condes), donde a las 13:00 horas de este lunes se oficiará una misa. Sus funerales, en tanto, serán a las 15:00 horas en el Parque del Recuerdo.

Carolina del Real saltó a las portadas de los medios de comunicación en 2013, luego de que a través de su blog confesara que estaba contagiada con VIH desde 2010. "Es necesario sacarle la cara social que tiene esta enfermedad. Si esto sigue así, la gente contagiada seguirá viviendo en silencio el VIH y un portador que no quiere hacerse cargo de su realidad, no lo asume, es un peligro para todos", señaló en ese entonces en una entrevista con Emol.

La activista por la prevención del VIH se dedicó a visibilizar y crear conciencia respecto a la enfermedad, sobre todo a través de charlas en colegios y universidades. También escribió el libro "Yo tengo VIH, mi verdad", donde relata su experiencia personal.

(Imagen: Colegio Providencia Parral)

