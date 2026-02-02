Fallece a los 103 años Adolfo Bañados Cuadra, juez clave en causas de derechos humanos durante la dictadura

A los 103 años falleció este domingo el abogado y exministro de la Corte Suprema de Chile, Adolfo Bañados Cuadra, figura clave del Poder Judicial chileno y reconocido por su participación en investigaciones emblemáticas sobre violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.

Entre los casos más relevantes que encabezó se encuentran el denominado “Caso Lonquén”, vinculado a la desaparición de quince hombres detenidos en 1973, y la investigación por el asesinato del exministro de Relaciones Exteriores Orlando Letelier en Washington. Este último proceso derivó, en 1993, en la condena de altos miembros de la cúpula de la DINA, entre ellos Manuel Contreras.

Bañados cursó estudios de Derecho en la Universidad de Chile y en 1948 inició su trayectoria en el Poder Judicial como secretario judicial y notario conservador de Calbuco. Posteriormente fue nombrado magistrado del Juzgado de Letras de Yungay, para luego desempeñarse en el Segundo Juzgado del Crimen de Rancagua y más tarde en el Segundo Juzgado del Crimen de Santiago.

En 1963 asumió como ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco y, tres años después, integró la Corte de Apelaciones de Santiago, cargo que ejerció por más de dos décadas. Durante ese período también fue presidente de dicha instancia.

En 1990 fue designado ministro de la Corte Suprema, función que desempeñó hasta enero de 1998, cuando dejó el cargo tras cumplir el límite de edad establecido por la normativa vigente.

Su trayectoria fue destacada en 2022, cuando la Corte Suprema le rindió un homenaje. En esa ocasión, el entonces ministro Haroldo Brito señaló que “era oportunidad saludarlo y destacar de alguna forma su actuación profesional. El país lo conocía enteramente, todos los días, por años”.

PURANOTICIA