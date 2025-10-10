Falla en tuneladora detiene uno de los frentes de la Línea 7 del Metro de Santiago: empresa afirma que obras no se retrasarán

Metro de Santiago emitió una declaración pública, en la que confirmó que una falla técnica en una tuneladora utilizada en las obras de la futura Línea 7 del Metro de Santiago ha provocado la paralización de uno de los frentes de excavación.

“La tuneladora que ejecuta uno de los tramos del túnel de la futura Línea 7 se encuentra temporalmente detenida debido a una falla técnica que está siendo evaluada por equipos especializados del consorcio constructor y de Metro”, detalla el texto.

La empresa estatal aseguró que “se están implementando las medidas necesarias para su pronta reparación. La situación no representa riesgos ni para las obras ni para las personas”. También descartó que la detención de la maquinaria tenga un impacto significativo en el desarrollo del proyecto.

“La excavación de la Línea 7 cuenta con 40 frentes de trabajo y éste es uno sólo de ellos y continúan operando con normalidad, por lo que esta detención no implica aún un impacto relevante en el avance general del proyecto”, explicaron desde Metro.

Además, agregaron que “la empresa a cargo de la operación de la tuneladora está trabajando en la solución de la falla, mientras que Metro, de manera paralela, evalúa alternativas que permitan continuar con los avances constructivos por otras vías, garantizando la continuidad del proyecto sin retrasar esta etapa”.

De acuerdo con The Clinic, el desperfecto habría ocurrido el 14 de julio, provocando la paralización de uno de los frentes de excavación y poniendo en duda el cumplimiento del plazo de puesta en marcha, previsto para 2028.

Pese a que Metro activó los protocolos de reparación junto a la empresa contratista china responsable de la maquinaria, “casi tres meses después aún no se logra solucionar el problema”, señala el mismo medio.

