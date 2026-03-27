FACh se unió a conmemoración del Día Púrpura e iluminó el Centro Espacial Nacional para concientizar sobre la epilepsia

En el marco del Día Púrpura, la Liga Chilena Contra la Epilepsia invitó a la Fuerza Aérea de Chile (FACh) a sumarse al acto conmemorativo de iluminar las fachadas del país con el color característico de la fecha.

En respuesta, el recién inaugurado Centro Espacial Nacional (CEN) mantuvo su frontis iluminado de color púrpura durante toda la semana, sumándose a otros edificios y monumentos nacionales como el estadio Tierra de Campeones y la Municipalidad de Iquique, Estadio Claro Arena, Palacio Falabella, Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio, entre muchos otros.

De esta forma, el CEN se unió a 30 edificios a lo largo del territorio nacional que están participando en este reconocimiento a la comunidad que lucha con los efectos que la epilepsia tiene en sus vidas.

En nuestro país, la Liga Chilena Contra la Epilepsia es una organización sin fines de lucro que ofrece atención médica especializada, diagnóstico, farmacias con precios accesibles, apoyo social, educación y rehabilitación, tanto para personas con epilepsia como para quienes padecen de otras condiciones.

El Día Púrpura es una fecha conmemorativa internacional dedicada a generar conciencia sobre la epilepsia, apoyar a quienes la padecen y enfrentar estereotipos y mitos que rodean la condición.

Esta iniciativa nació el 26 de marzo de 2008 gracias a Cassidy Megan, una niña canadiense que había sido diagnosticada y que junto al apoyo de organizaciones internacionales y la prensa, hizo llegar su historia a todo el mundo.

(Imagen: FACh)

PURANOTICIA