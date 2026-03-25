FACh llama a retiro temporal a funcionario por apuestas en casino pese a prohibición legal

La Fuerza Aérea de Chile (FACh) confirmó que llamó a retiro temporal a uno de los dos funcionarios acusados de asistir a casinos de juego encontrándose legalmente impedidos para ello.

La rama castrense, a través de un comunicado, informó que inició “formalmente las actuaciones destinadas a esclarecer los hechos”.

La institución precisó que, respecto a uno de los funcionarios, se administró “la sanción administrativa correspondiente a la aplicación del artículo 251 del DFL N° 1 que Establece el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas”.

Dicho artículo contempla el retiro temporal del personal por necesidades del servicio en casos como la comisión de una falta grave a la disciplina.

En cuanto a los demás antecedentes y al personal involucrado, la FACh expuso que “los procedimientos continúan su tramitación con estricto apego al debido proceso que establece la normativa vigente”.

Del mismo modo, indicaron que mantienen abiertas las investigaciones "para determinar las eventuales responsabilidades que procedan".

"La Fuerza Aérea de Chile reitera su plena disposición a colaborar con las autoridades competentes, actuando con seriedad, transparencia y oportunidad, resguardando la fe pública, la confianza de la ciudadanía y el prestigio institucional", cerró la institución.

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