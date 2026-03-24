FACh identifica y reasigna temporalmente a dos funcionarios que gastaron dinero en casinos pese a prohibición legal

La Fuerza Aérea de Chile informó que identificó a dos funcionarios de sus filas que gastaron dinero al interior de casinos pese a existir una prohibición legal.

A través de un comunicado, indicaron que "una vez conocidos los antecedentes vinculados a funcionarios institucionales involucrados en apuestas en casinos de juego pese a existir prohibición legal, se dispuso de inmediato la instrucción de sumarios administrativos destinados a establecer los hechos y determinar las eventuales responsabilidades".

Añadieron que los involucrados en el listado de Contraloría serían dos personas, un suboficial del escalafón de Transporte Terrestre y un Sargento 2° del escalafón de Servicios de Alimentos. Ambos "fueron reasignados temporalmente de sus actuales funciones y sus casos están siendo objeto de revisión formal", subrayó la entidad.

Asimismo, la FACh notificó el recibo del oficio remitido por el Ministerio de Defensa Nacional para reportar, en un periodo de cinco días, el detalle de las indagatorias y sumarios que se llevarán a cabo para determinar las sanciones pertinentes.

Finalmente, subrayaron que "la Fuerza Aérea de Chile reitera que colaborará plenamente con los organismos competentes y que no habrá defensas corporativas frente a conductas individuales que pudieren apartarse de la ley, de la probidad administrativa y de los estándares éticos exigibles al servicio público".

(Imagen referencial: Mutualidad)

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