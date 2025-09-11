FACH expulsa a cadete por divulgar material íntimo de una oficial

La Corte de Apelaciones de San Miguel ratificó la expulsión de un cadete de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) que había sido desvinculado por divulgar fotografías íntimas de una oficial que fue su pareja. Con este fallo, el tribunal desestimó el recurso de protección presentado por el cadete, confirmando que la institución castrense actuó dentro de sus facultades.

La FACH, que inició una investigación sumaria en septiembre de 2024, determinó que el subalférez Tomás Sarmiento había incurrido en una falta grave al "no haber resguardado suficientemente" el material de su expareja, vulnerando el "valor del honor" que rige a la institución.

El cadete, en su defensa, argumentó que sus garantías constitucionales fueron violadas al no permitírsele un debido proceso y que las normas disciplinarias de la FACH eran ambiguas. Señaló que la situación le provocó un "trastorno adaptativo" y que fue expuesto ante sus compañeros, siendo marginado de la ceremonia de egreso a la que tenía derecho.

Sin embargo, el tribunal confirmó que la FACH actuó de manera legal y no arbitraria. Además, señaló que el recurso del cadete fue presentado de manera extemporánea, ya que este había sido notificado de la sanción en enero de 2025 y había agotado todas las instancias administrativas internas antes de acudir a la justicia. Con la decisión de la Corte, el proceso judicial llega a su fin, confirmando la desvinculación definitiva del joven de la institución.

PURANOTICIA