FACh arresta a 20 funcionarios por negarse a volar a la Antártica en avión con "fallas"

Veinte miembros de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) fueron sancionados con tres días de arresto militar por negarse a abordar un avión Hércules C-130 con destino a la Antártica. Los uniformados argumentaron que la aeronave presentaba fallas en sus indicadores de combustible.

Según una resolución a la que accedió el diario La Tercera, los hechos ocurrieron el 15 de diciembre de 2024, en el marco de la Campaña Polar Científica. Pilotos y técnicos de la institución presentaron informes a sus superiores, advirtiendo sobre las "discrepancias" en los estanques de combustible y el riesgo que esto implicaba. Un piloto señaló que una operación con estas fallas "presenta un riesgo latente" en un vuelo tan extenso.

La Comandancia en Jefe de la II Brigada Aérea reconoció que el Hércules C-130, matrícula 995, tenía discrepancias en sus indicadores de combustible y que por ello no se autorizó la operación. Sin embargo, la institución sancionó a los 20 uniformados por "falta a la disciplina".

El arresto militar consiste en la confinación del militar a su unidad o dependencia, pero se le permite continuar con sus funciones. La sanción a los funcionarios ha generado polémica, ya que la decisión de la FACh de castigar a quienes alertaron sobre una posible falla ha sido criticada por la opinión pública.

PURANOTICIA