FA recurre a Contraloría por publicación de “Estado en quiebra” y pide establecer responsabilidad de Segegob y Cristian Valenzuela

La Contraloría General de la República (CGR) recibió una denuncia formal por parte de la bancada del Frente Amplio, con el fin de que se determinen sanciones administrativas ante la difusión de una pieza gráfica gubernamental donde se afirmaba que el Estado de Chile se encuentra "en quiebra".

La presentación, dirigida a la contralora Dorothy Pérez, busca establecer las responsabilidades del Ministerio Secretaría General de Gobierno y de Cristian Valenzuela, jefe estratégico de comunicación y contenidos de la Presidencia.

Los parlamentarios Jaime Bassa, Constanza Schonhaut e Ignacio Achurra lideraron la acción legal, acusando un uso irregular de las plataformas institucionales, faltas a la probidad pública y la propagación de datos falsos. Según los legisladores, este tipo de mensajes atentan contra la fe pública y los fines propios de la administración estatal.

Al respecto, la diputada Schonhaut explicó que el objetivo es que el organismo fiscalizador “curse las sanciones correspondientes a todos los funcionarios y autoridades que correspondan, porque aquí, cuando se hace una afirmación de esas características, se hace una falsedad que confunde a la ciudadanía”.

Por su parte, Ignacio Achurra enfatizó el impacto internacional de estas declaraciones, señalando que “las expresiones públicas que se han hecho en canales oficiales del gobierno señalando que Chile estaría en un estado de quiebra dañan la imagen país, dañan la reputación de Chile”. El legislador recalcó que “Chile es un país serio, reconocido a nivel internacional por su solidez institucional, su solidez económica y el gobierno, a través de canales institucionales, no se puede permitir señalar algo que además es completamente falso”, exigiendo además claridad sobre la cadena de mando comunicacional en La Moneda.

El diputado Jaime Bassa cuestionó duramente el tono de la actual administración, sugiriendo que se mantiene una lógica electoral inapropiada para el ejercicio del cargo. “Parece que el gobierno no se enteró de que la campaña terminó. Hoy día el presidente Kast es el presidente del país, es el presidente de todos los chilenos. No está en campaña y el aparato estatal, gubernamental, no puede ser utilizado de ese modo, como si estuviéramos en campaña, como si fuera un aparato de propaganda de un partido político”, sentenció.

Finalmente, apeló a la ética democrática, sosteniendo que “el gobierno tiene una responsabilidad democrática mínima en resguardar la fe pública y que seamos capaces de confiar como ciudadanía en las instituciones sin difundir falsedades, sin desinformar y sin entorpercer la comunicación política”. En esa línea, concluyó que “en democracia, el diálogo es clave y, para que pueda haber diálogo, tenemos que reconocer al otro como un interlocutor veraz, que nos habla con la verdad”.

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