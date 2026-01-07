FA prepara congreso donde hará un análisis de sus 10 años de vida, abordará la política de alianzas, su relato e identidad

El Frente Amplio (FA) se encuentra preparando un congreso para revisar y repensar el partido en una de las más importantes instancias de definiciones ideológicas, programáticas, estratégicas y tácticas.

La idea de quienes preparan el evento es reflexionar en torno a la década de vida que tiene el FA como coalición, según consigna La Tercera.

Quienes se han hecho cargo de la organización del congreso son Daniela Campos, Leonardo Jofré, Andrea Soto, Dafne Pino, Romina Ramos, Juan Pablo Sanhueza, Constanza Cristi, Jason Cabezas, Javiera Lopez, Iván Zimmerman y Gabriela Carrasco. Todos integrantes del comité central. Y en representación de la directiva nacional han participado Javier Ahumada y Damaris Astete, ambos secretarios directivos del FA.

El objetivo del congreso es analizar en detalle los hitos de la colectividad y realizar un análisis estratégico con la mirada hacia el futuro de la colectividad. Uno de los debates girará en torno a cómo, desde la institucionalidad se avanza en demandas sociales.

Otro eje de discusión serán los principios y la identidad del FA. Con este debate se busca que la diversidad que existe entre militantes pueda coexistir sin tensionar al partido.

Asimismo, entre los objetivos del congreso se encuentra el revisar el relato, las propuestas, los discursos del FA. Para ello, será clave analizar en detalle las demandas y las prioridades de la ciudadanía en la actualidad.

Por último, se buscará revisar la política de alianzas del FA. Espera determinar a quién le quieren hablar como colectividad y, desde ahí, con qué otros partidos y movimientos aliarse.

Una idea que está sobre la mesa en la colectividad es que el congreso se desarrolle de forma abierta y se ha hablado que otros partidos puedan participar de algunas instancias. Además, se podría incluir en el proceso diálogos sectoriales con sindicatos y organizaciones sociales.

La discusión que se dará en esas instancias será entre marzo y mayo de este año. En junio está previsto que se realice el congreso nacional, donde los delegados congresales votarán y debatirán los consensos alcanzados en el proceso. Para el cierre del congreso, se planea invitar a exautoridades a compartir sus apreciaciones.

