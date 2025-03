FA descarta sumarse a campaña de Carolina Tohá y mantiene la convicción de proclamar una candidatura propia

La presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, descartó que su partido no lleve candidato propio para apoyar directamente a Carolina Tohá.

“Eso está totalmente descartado. Nosotros tenemos la convicción de poder tener una candidatura que sea fuerte, que sea competitiva, precisamente para poder pensar en una coalición que tenga un debate de ideas y que presente también en una primaria las distintas visiones”, comentó en entrevista con CNN Radio.

“A ratos me han dicho harto de que eso no sería unitario y al contrario, los últimos cuatro presidentes que han salido de electos han pasado por un proceso de primaria. Cuando no hay primaria, normalmente la decisión se toma entre cuatro paredes y no es la sociedad o la ciudadanía la que elige también cuál es el candidato más competitivo, cuáles son las ideas que pueden surgir muchas veces. El Frente Amplio va a ir a primarias”, agregó la presidenta del FA.

En esa línea, al ser consultada si la apertura a apoyar a Michelle Bachelet contradecía la idea de una candidatura propia, Martínez respondió que si bien “requería hacer una revisión de nuestras definiciones, esas definiciones nunca cambiaron. Entonces, en el fondo, creo que son momentos en los que uno puede determinar cierta voluntad que va a ser discutida dentro del partido, pero eso no quiere decir que se haya cambiado la postura”.

Martínez también abordó la idea de elegir un candidato bajo la premisa de asumir la continuidad de la administración de Boric: “El partido del gobierno, y lo decía también el Presidente, no es lo mismo que el gobierno. Esto no quiere decir que no tengamos mucho orgullo del gobierno del Presidente, pero más bien los partidos tienen que presionar o tienen que dirigir un poco el timón hacia dónde vamos, cuál es la estrategia que vamos a asumir”.

“Creo que ante los desafíos mundiales que tenemos hoy, yo creo que a ratos se obvía del debate, pero hoy día tenemos una guerra desatada en Gaza, en Ucrania, tenemos el tema arancelario respecto a Trump, la crisis del neoliberalismo en general, la crisis también del globalismo como concepto. Son varios desafíos que siento que son bien distintos hace cuatro años atrás, por lo tanto,. tenemos que tener una lectura de futuro”, finalizó.

PURANOTICIA