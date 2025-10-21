FA considera "desmedida" la opción de reactivar la acusación constitucional contra el exministro Pardow

El presidente de la bancada de diputados del Frente Amplio, Jaime Sáez, aseguró que la opción de reactivar la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow, sería una acción “desmedida”.

“El contexto de campaña en el que nos encontramos genera los alicientes para que las oposiciones quieran hacer permanentemente puntos políticos a propósito de situaciones que tienen que aclararse”, criticó.

Y agregó que “en lo referido a las tarifas eléctricas y la información que ha surgido a partir de la revelación de Transelec. Son temas de alta complejidad que tienen que investigarse con acuciosidad y establecerse las responsabilidades que correspondan”.

Y agregó que, a su juicio, “con los antecedentes que tenemos sobre la mesa, me parece que una acusación constitucional es desmedida y hay etapas previas, como una comisión investigadora, como una sesión especial y, sobre todo, centrar los esfuerzos en legislar para poder retribuir a la población por el dinero mal habido por parte de las empresas”.

