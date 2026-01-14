FA califica de "incomprensible" la decisión del PS de congelar participación en alianza oficialista y llama a la unidad

El Partido Socialista anunció que congelará su participación en la alianza oficialista, por los señalamientos que personeros del Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA) dirigieron a quienes apoyaron la aprobación de la Ley Naín Retamal, decisión que generó inmediata respuesta en el FA.

Constanza Martínez, presidenta del FA, calificó la medida como “incomprensible”, subrayando que “nadie de nuestro sector ha responsabilizado o señalado con el dedo al Partido Socialista luego del veredicto”.

Añadió que el debate sobre la Ley Naín-Retamal es legítimo, pero advirtió: “Haría un llamado a no convertir el veredicto en una pelea del oficialismo, no olvidemos que lo más importante es que Gustavo Gatica reciba justicia”.

La reacción socialista también fue cuestionada por la diputada Gael Yeomans, quien expresó: “Me sorprende un poco la reacción, porque en ningún caso el Frente Amplio hizo una declaración en donde atacara al Partido Socialista… No lo entiendo, es medio desmedida la reacción, pero que se pueda dialogar”.

En paralelo, el diputado Jorge Brito planteó que la frustración del PS responde a que “la ley que promovieron no se está aplicando como deseaban, y tenemos una opinión distinta ellos en materia jurídica y política en esta materia”.

Sin embargo, recalcó que “nuestro compromiso con Chile es mucho más grande, es mucho más amplio y profundo, y tienen que pensar que se inicia un nuevo ciclo político, ellos y nosotros perdimos la elección presidencial”.

Cuestionó además: “¿Cómo vamos a enfrentar el ciclo que viene, si no es con la mayor unidad política y social posible? Para lo cual les pido de que primero expliquen lo que están anunciando, qué significa que abandonarían la coalición…”.

Por su parte, Diego Ibáñez llamó a sostener la coalición hasta el final del mandato: “Sostengamos el Gobierno hasta el 11 de marzo y que seamos muy responsables también en nuestras declaraciones públicas… aquí lo que se ha manifestado es una diferencia en la coalición, hay personas que piensan distinto, son diferencias legítimas, como en toda familia”.

Concluyó con un llamado a la unidad: “Hacemos la invitación a ser responsables con las declaraciones, a sostener la unidad, sobre todo hoy… y construir confianza”.

(Imagen referencial)

