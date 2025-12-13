Exsubsecretario Fernando Araos es designado secretario ejecutivo del Organismo Andino de Salud

El exsubsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos Dattoli, fue designado como nuevo secretario ejecutivo del Organismo Andino de Salud para el período 2026-2028, decisión adoptada durante la reunión ordinaria de ministros de Salud del Área Andina.

Araos es médico especialista en Salud Pública y cuenta con una amplia trayectoria en gestión sanitaria y formulación de políticas públicas. Durante su paso por el Ministerio de Salud, lideró procesos de modernización del sistema y la expansión de la red asistencial pública, de acuerdo con lo destacado por la cartera.

Desde el Minsal señalaron que su experiencia en gestión asistencial y rectoría sectorial permitirá avanzar en la consolidación de la integración sanitaria subregional, fortaleciendo la cooperación entre los países andinos en materias de salud pública.

El nombramiento se produce tras su salida del Gobierno en junio de 2023, cuando el Presidente Gabriel Boric solicitó su renuncia luego del fallecimiento de una lactante de dos meses por una complicación derivada del virus sincicial en el Hospital de San Antonio, episodio por el cual Araos reconoció que no se contactó a la Clínica Las Condes para gestionar una eventual derivación.

