Exsubsecretario del Gobierno de Ricardo Lagos, Patricio Tombolini: "El Frente Amplio está fracasando como generación"

Patricio Tombolini, militante radical y exsubsecretario del Gobierno de Ricardo Lagos, sigue afectado por su aparición en la franja de Gonzalo Winter, candidato presidencial del Frente Amplio, con imágenes que lo involucran en el caso Coimas, del que fue absuelto hace casi 20 años.

En entrevista con La Tercera, señaló que "te hace revivir jornadas que son extremadamente dolorosas. Un juicio en el cual te acusan, en el cual te basurean, en el cual te tienen preso, dañan a tu familia, y tú eres inocente. Es una cosa tremenda. Sigo molesto. Lo que me tiene más asombrado es que me hayan puesto al lado Pinochet. Yo soy uno de los que lucharon por recuperar la democracia".

Sobre las excusas de FA de que no se dieron cuenta, Tombolini señaló que "es el comportamiento de ellos. Son absolutamente improvisadores, son poco prolijos (...). Ellos saben que se exponen a una querella. Si quieren hablar de corrupción, es cosa que corran las cortinas y en su casa tienen varios ejemplos."

Consultado si mantiene su intención de querellarse, respondió que "por supuesto. A ofensas públicas, disculpas públicas. Da lo mismo que la retiren. Esto no tiene que ver con política, tiene que ver con humanidad. Tiene que ver con mi hijo, con mi familia. Hay nietos".

Acerca del Frente Amplio, del cual el Partido Radical es un aliado en la primaria expresó que "en la política también hay alianzas por conveniencia. Y cuando tú tienes que administrar un país y eres minoría en el Parlamento, tienes que salir a hacer acuerdos con los que más se parecen a ti. En este caso, los partidos del Socialismo Democrático tienen algún grado de afinidad política tenían con el FA".

"Ahora, yo siempre he dicho que tienen una inexperiencia profunda, el pecado de la soberbia y de la intransigencia, así no se gobiernan los países. Yo no tengo buena opinión de su capacidad de hacer cosas, de tolerar, de buscar acuerdos", añadió.

Luego, aseguró que "el FA está fracasando como generación, evidentemente. Y es lamentable porque la derecha ha ido construyendo por otra parte una generación de líderes jóvenes. Los países necesitan dirigentes jóvenes con más fuerza, con más ganas, con nuevas ideas. Y es lamentable. Pero yo siento que sí van a ser castigados. No solo en la primaria, también en la elección de parlamentarios".

PURANOTICIA