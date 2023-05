Aseguran que salida de subsecretario de Previsión Social se debió a denuncia de acoso sexual

El viernes 26 de mayo, el presidente Gabriel Boric aceptó la renuncia del subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín Pizarro, quien estaba en el cargo desde el comienzo de la actual administración.

Entonces no hubo mayores detalles sobre la determinación, con el Gobierno remitiéndose a informar que Consuelo Maldonado asumirá el cargo de manera subrogante.

Sin embargo, La Tercera aseguró este lunes que la salida se gatilló luego de que una funcionaria del Ministerio del Trabajo presentara una denuncia formal por abuso sexual en contra de Larraín.

"Quienes han conocido del tenor de la acusación aseguran que la funcionaria apuntó a comentarios y actitudes de índole sexual por parte de su superior", indicó la publicación.

Desde el Ejecutivo indicaron al citado medio que "esa era la máxima sanción posible” y que la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, no mantenía una buena relación con el ahora exsubsecretario.

Consultada por la salida de Larraín -antes de que se revelase la denuncia-, Jara había señalado que “siempre en los equipos de trabajo hay miradas complementarias que se van nutriendo y que en algunas cosas se diferencian pero no lo dramatizo para nada. Una persona en particular en el ejercicio del cargo no puede constituirse ni en la palanca a favor ni en el obstáculo para poder encontrar esa disposición".

Ante la nueva información, la diputada Flor Weisse (UDI) pidió que "se ventilen todos los antecedes por esta investigación, lo mínimo es que se inicie un proceso administrativos, esperamos que no haya distingos cuando la tarea es defender a las mujeres".

Por su parte, su par Camila Flores (RN), emplazó a la titular de la Mujer, Antonia Orellana: "¿Dónde está ministra de la Mujer? Ella ha guardado silencio respecto a otras autoridades del Gobierno también si es efectivo que este exsubsecretario salió por ese motivo, han pasado varios días en que la ministra tuvo que que haber salido a solidarizar con la víctima".

PURANOTICIA