Expulsan del país a ciudadano argentino que participó en “desórdenes públicos graves” en Recoleta

Un ciudadano argentino fue expulsado del país tras ser detenido por Carabineros por participar de desórdenes graves registrados el jueves 26 de marzo en la comuna de Recoleta, región Metropolitana.

A través de un comunicado oficial, la Subsecretaría del Interior detalló que la captura de Andrés Alexis Vergara, de 31 años, se concretó en esa misma jornada, "en el marco de desórdenes públicos graves en el contexto de una manifestación estudiantil convocada por la Coordinadora de Estudiantes Secundarios a días de la conmemoración del día del Joven Combatiente".

Frente a las dependencias de la Universidad San Sebastián, específicamente en la calle Bellavista, el individuo fue sindicado como uno de los responsables de levantar barricadas incendiarias. Además, se constató que el extranjero mantenía una situación migratoria irregular en Chile, puesto que su permiso de permanencia transitoria ya había excedido el plazo legal.

El proceso judicial en su contra avanzó el pasado 30 de marzo, fecha en la que enfrentó la respectiva formalización ante el 3° Juzgado de Garantía de Santiago. Tras la audiencia, el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva, la cual cumplió al interior del Centro de Detención Preventiva Santiago 1.

Respecto a la resolución del caso, desde el Gobierno consignaron: "Posteriormente, en uso de una atribución extraordinaria contenida en la Ley de Migraciones, la Subsecretaría del Interior dictó su expulsión del país, fundada en razones de seguridad interior. Dicha resolución se materializó el 22 de abril una vez que el Juzgado de Garantía verificase el cumplimiento de la condena de Andrés Alexis Vergara por este delito".

Este miércoles se llevó a cabo el operativo de salida. Bajo estricta custodia de la Policía de Investigaciones (PDI), el sujeto fue trasladado hacia el Complejo Fronterizo Los Horcones, lugar exacto donde las autoridades chilenas lo entregaron a personal de la Gendarmería argentina.

Sobre este procedimiento, el subsecretario Máximo Pavez enfatizó que "la libertad de expresión y reunión son incompatibles con los desórdenes públicos y con la condición migratoria irregular de una persona. Por primera vez, en el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, se ha ejercido esta atribución legal, la que ejerceremos cada vez que sea necesaria como señal clara de que a Chile no se viene a delinquir".

Por su parte, Frank Sauerbaum, director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, abordó la facultad utilizada por el subsecretario Pavez y precisó que “es la primera vez que se ocupa durante este gobierno, pero hemos recomendado permanentemente al Ministerio del Interior utilizar esta facultad en situaciones como esta, sobre todo de personas irregulares en el país”.

En la misma línea, la autoridad indicó que "esta acción es parte de nuestro compromiso permanente con la seguridad nacional y la tranquilidad pública, por ello, quienes infrinjan la ley o participen en actos que alteren el orden público, deben tener la certeza de que la PDI agotará las instancias operativas para dar cumplimiento a las sanciones que determine el Estado chileno, velando siempre por la integridad de nuestras fronteras".

PURANOTICIA