Expulsan de Chile a 69 extranjeros en vuelo chárter con destino a Perú y Colombia por delitos como homicidio, violación y robo

El Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) y la Policía de Investigaciones (PDI) concretaron la expulsión de 69 personas extranjeras en un vuelo chárter con destino a Colombia y Perú.

De las expulsiones, 46 son de carácter administrativo y 23 son judiciales, por delitos como homicidio, violación, robo, contrabando y vulneraciones a la normativa migratoria.

El Director Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, señaló que "desde que asumió el Gobierno del presidente Gabriel Boric, hemos expulsado a más de 4 mil personas extranjeras en 22 vuelos chárter y cientos de vuelos comerciales“.

“Posterior a la entrada en vigencia de la ley 21.325, el Gobierno ha logrado fortalecer la normativa migratoria para hacer más eficientes los procedimientos que nos permitan, efectivamente, expulsar de nuestro país a aquellas personas extranjeras que cometen delitos. En este sentido, el trabajo coordinado con las policías para aumentar la capacidad tecnológica y de fiscalización ha sido clave y nos ha permitido avanzar en la normalización del flujo de expulsiones previo al cambio normativo”, aseguró.

Sobre el procedimiento llevado a cabo el domingo, la prefecto Polly Ureta Aburto, Jefa de la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional Metropolitana, señaló que las personas extranjeras expulsadas “registraban expulsiones vigentes tanto judiciales como administrativas, estas últimas por los delitos de homicidio, violacion, robo, contrabando, infracción a la ley de drogas, ley de armas, entre otros”.

“Estas expulsiones son el resultado de las constantes fiscalizaciones que realizan los Departamentos y Secciones de Migraciones y Policía Internacional a lo largo de todo Chile, quienes denuncian a la autoridad administrativa para la aplicación de la respectiva sanción”, agregó.

Durante este año, Sermig y PDI han materializado 1.068 expulsiones desde el territorio nacional, 828 corresponden a expulsiones administrativas y 240 a expulsiones judiciales.

PURANOTICIA