Expulsan a 83 extranjeros en operativo masivo coordinado por PDI y Migraciones

Un operativo coordinado entre el Servicio Nacional de Migraciones y la Policía de Investigaciones (PDI) permitió concretar este domingo la expulsión de 83 personas extranjeras desde Chile, en el marco de un despliegue a nivel nacional.

Según indicaron desde ambas instituciones, el objetivo del procedimiento es dar cumplimiento a la legislación migratoria vigente y reforzar la seguridad, priorizando casos de personas con antecedentes policiales, penales o condenas.

De acuerdo con lo informado por la jefa de la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional Metropolitana, Polly Ureta, los expulsados corresponden a 52 ciudadanos colombianos y 31 bolivianos.

Del total, se detalló que 27 expulsiones fueron judiciales, asociadas a delitos como tráfico ilícito de drogas, hurto, porte ilegal de armas e incluso el ingreso por pasos no habilitados. En tanto, otras 56 expulsiones fueron administrativas, vinculadas a condenas por delitos como robo con intimidación, homicidio, delitos sexuales, infracción a la ley de drogas y porte ilegal de armas, entre otros.

Por su parte, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, indicó que este corresponde al vuelo número 23 de expulsiones durante la actual administración, alcanzando un total de 4.421 expulsiones desde 2022, cifra que —según sostuvo— responde a una política enfocada en fortalecer la seguridad y asegurar el cumplimiento de la normativa migratoria.

