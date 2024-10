Expresidente Ricardo Lagos no asistirá a votar este fin de semana por encontrarse enfermo

La Fundación Democracia y Desarrollo entregó detalles sobre el estado de salud del expresidente Ricardo Lagos, quien a comienzos de este año anunció su retiro de la esfera pública.

El exmandatario no podrá asistir a votar en las próximas elecciones de este sábado 26 y domingo 27 de octubre, ya que presenta un cuadro respiratorio.

A través de un comunicado, la fundación informó que la exautoridad “no podrá concurrir a votar ya que se encuentra con un cuadro respiratorio que no presenta gravedad”.

“Por indicación médica, en forma preventiva, debe guardar reposo en su hogar por unos días”, indicaron.

Cabe recordar que en enero de este año, el militante del Partido por la Democracia anunció su retiro de la vida pública para “contribuir desde un espacio más íntimo”.

En aquella ocasión y mediante un comunicado expresó que "próximo a cumplir 86 años, he aprendido a valorar la sabiduría y la perspectiva que estos años me han ido entregando. No obstante, algunas capacidades físicas -como están a la vista- han disminuido. Sin embargo, lo que hay es una gran riqueza de experiencias y de comprensión”.

