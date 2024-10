Expresidente Lagos responde a rumores de salud y confirma su ausencia en las elecciones

El ex Presidente de la República, Ricardo Lagos, aclaró esta tarde las razones por las que no participará en las elecciones municipales y regionales que se celebran este fin de semana. En entrevista con The Clinic, Lagos abordó las especulaciones sobre su estado de salud, y lo hizo con un toque de humor: “Suponer que estoy fallecido me parece una exageración”, aseguró, enfatizando que “de salud estoy muy bien”.

Sin embargo, el ex Mandatario confirmó que no irá a votar, una decisión que ya había comunicado previamente. “No iré a las elecciones. Estoy muy bien, pero en su momento me pareció que no era conveniente exponerme a la cantidad de gente que hay al ir a votar”, señaló.

La Fundación Democracia y Desarrollo, establecida por Lagos al finalizar su mandato, emitió un comunicado el viernes para informar sobre su situación. En el documento, se indicó que “el expresidente Ricardo Lagos Escobar no podrá concurrir a votar”, añadiendo que “se encuentra con un cuadro respiratorio que no presenta gravedad”. Por recomendaciones médicas, se indicó que “debe guardar reposo en su hogar por unos días”.

